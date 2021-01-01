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إيران تعلق على اتهامات ضدها بمحاولة اغتيال إسرائيليين في قبرص

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 05:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلق على اتهامات ضدها بمحاولة اغتيال إسرائيليين في قبرص



طهران/سما/

علقت الجمهورية الإيرانية، الاثنين، على الإخبار "الإسرائيلية" حول محاولة إيران مهاجمة "إسرائيليين" في جزيرة قبرص.

وأكدت السفارة الإيرانية في قبرص، في بيان لها، أن مزاعم "إسرائيل" عن تدبير إيران محاولة لمهاجمة "إسرائيليين" بالجزيرة، "لا أساس لها".

وقالت السفارة الإيرانية: إن "هذا النظام (الإسرائيلي) يقدم دائما مثل هذا الادعاء الذي لا أساس له ضد جمهورية إيران الإسلامية".

الجدير بالذكر، أن وسائل إعلام عبرية، كشفت، اليوم، أن رجال أعمال "إسرائيليين" تعرضوا مؤخراً لمحاولات اغتيال في قبرص.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال امتنعت عن الكشف عن القضية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

من جهته، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال: إن "محاولة اغتيال الملياردير الإسرائيلي، تيدي ساغي، في قبرص، كانت محاولة إيرانية لاستهداف رجال أعمال إسرائيليين".

#ايران #قبرص #اغتيال اسرائيلي #اسرائيل

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