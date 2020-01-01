أحدث أفلام جيمس بوند يحقق 121 مليون دولار في بداية عرضه عالميا

وكالات/سما/

أعلنت شركة "يونيفرسال بيكتشرز" الأمريكية، أن أحدث أفلام "جيمس بوند" حصد 121 مليون دولار على مستوى العالم، بعد بدء عرضه في مطلع هذا الأسبوع.

وحصد فيلم (نو تايم تو داي) أو "لا وقت للموت" 35 مليون دولار في دور العرض البريطانية والإيرلندية، وهي أعلى إيرادات هناك منذ تفشي وباء كورونا وأعلى فيلم ضمن سلسلة "جيمس بوند" على الإطلاق يحقق إيرادات على مدى ثلاثة أيام في عطلة نهاية الأسبوع في المملكة المتحدة وأيرلندا.

وتأجل عرض الفيلم، الذي يمثل الظهور الخامس والأخير للممثل دانيال كريغ في دور العميل السري البريطاني، ثلاث مرات منذ تاريخ إطلاقه الذي كان مقررا في أبريل 2020 بسبب الجائحة.

وقالت "يونيفرسال" في بيان لها إن "الفيلم حقق 121 مليون دولار دون أن يعرض في الصين، أكبر سوق للأفلام في العالم، وهو أول فيلم من هوليوود تزيد إيراداته عن 100 مليون دولار في زمن الوباء، بدون عرضه في الصين".

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في الصين في نهاية أكتوبر المقبل.

ولم يعرض الفيلم بعد في أمريكا الشمالية، حيث سيبدأ عرضه في الولايات المتحدة وكندا يوم الجمعة.

وقررت "يونيفرسال" و"مترو غولدن ماير" طرح الفيلم في دور العرض فقط، متجنبة الاتجاه هذا العام من قبل العديد من الموزعين لطرح الأفلام عبر منصات البث الخاصة بهم في نفس الوقت.

وحصل فيلم الحركة، الذي تكلف إنتاجه نحو 200 مليون دولار، على إشادة كثير من النقاد السينمائيين الذين قالوا إنه يستحق الانتظار.