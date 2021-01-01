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مبابي يطلق قذيفة جديدة في وجه ناصر الخليفي

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يطلق قذيفة جديدة في وجه ناصر الخليفي



وكالات/سما/

رد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، على تصريحات سابقة لرئيس ناديه ناصر الخليفي، بأنه لن يتركه يرحل مجانًا أبدًا.

وحاول ريال مدريد ضم مبابي في الميركاتو الصيفي الأخير، إلا أن باريس سان جيرمان تمسك بالإبقاء عليه، رغم انتهاء عقده في صيف 2022.

وخرج الخليفي للتأكيد على أنه لن يترك مبابي يرحل في يناير/ كانون الثاني المقبل أو مجانًا مع نهاية الموسم، رغم أن اللاعب وقتها سيكون سيد قراره.

وقال الخليفي: "سأكون واضحًا جدًا، سيبقى كيليان مبابي في باريس ولن نبيعه أبدًا ولن نجعله يغادر مجانًا".

ورد مبابي على تصريحات الخليفي، من خلال إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، وقال: "إنه أمر مخيف عندما يقول رئيسك إنك لن ترحل مجانًا أبدًا، عندما سمعت ذلك، اندهشت بشدة، وقلت لنفسي: إذًا ما الذي سيحدث هنا الآن؟"

وخرج مبابي في تصريحات صباح اليوم، وأكد أنه طلب بالفعل الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، وكذب مسؤولي النادي الفرنسي بشأن موعد إبلاغهم بقراره.

#مبابي #باريس سان جيرمان #ريال مدريد #ناصر الخليفي

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