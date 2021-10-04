هكذا تفاعل العالم مع تعطل مواقع فيسبوك بعد أن"انتقل نصف كوكب الأرض إلى تويتر"

وكالات/سما/

اجتاحت التعليقات الساخرة موقع "تويتر" بالتزامن مع استمرار تعطل عمالقة منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وواتساب، وإنستغرام"، في الوقت الذي اعتبر فيه مغردون أن "نصف كوكب الأرض انتقل لتويتر"، بينما يترقب الملايين عبر العالم بقلقٍ ما ستؤول إليه الأوضاع ومعرفة حقيقة ما يقع حالياً.

بينما أقرت المنصات الثلاث (تابعة لشركة فيسبوك) على حساباتها في "تويتر" بوجود مشكلة والسعي لحلها بأسرع وقت، كانت التغريدات بين ثلاثية السخرية والقلق والمخاوف، تواجه العطل المستمر منذ أكثر من ساعة.



كما دفع العطل مؤسسات رسمية ببلدان عربية، مثل الكويت، لإصدار بيان يؤكده مع تساؤلات حول تعطل الإنترنت، فيما تصدرت هاشتاغات (وسوم) بشأنه منصة تويتر في بلدان عربية مثل مصر.

سخرية واسعة

فقد طغت السخرية على تغريدات مستخدمين، حيث نشر حساب "Xliljlil" مقطع فيديو لشخص يبدو مصاباً بأزمة قلبية، معلقاً بالقول: "أمي وخالاتي بعد العطل (…) يحسبون جوالاتهم (هواتفهم) تهكّرت".

بينما نشر حساب "MedoShrara" صورة لرجل سمين يجري نحو بيت يحمل صورة تويتر بعد عطل المنصات الثلاث الأخرى.

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021



قريباً من هذا التصور، نشر حساب "FerryReyad" مقطعاً مصوراً لحشود ضخمة تبدو على جوانب قطار قادم، معلقاً: "وهمّا جايين (قادمون) تويتر بعد عطل فيسبوك وواتساب".

في هذا السياق، قال الأكاديمي الكويتي عبد الله الشايجي المتخصص في الشأن الأمريكي، مازحاً: "تويتر لا يزال صامداً، نزوح جماعي إليه من فيسبوك وواتساب وإنستغرام".



بينما قدّر البعض عدد النازحين في تغريدات أخرى، ساخراً، بـ"نصف سكان الأرض".



كما نشر حساب "ماجد بن غنام"، مقطع فيديو ساخراً يحمل رسالة "إلى عطل واتساب"، وعبارة عن شخص يحمل سلاحاً ويقترب من حفرة قائلاً: "(للعطل) اخرج اخرج".

بينما حاول البعض تهدئة مخاوف مستخدمين من جراء عطل الهاتف أو الإنترنت أو نفاد الرصيد، منهم حساب "النسر السعودي"، بقوله: "لا يكون عندكم قلق؛ هناك عطل في الواتساب والفيس والإنستغرام".

فيما قال حساب باسم "‏العَنُود": "لي ساعة أحسب المشكلة من النت وآخر شيء طلع الواتساب فيه عطل".

هجوم سيبراني

لم تبتعد المخاوف عن مشهدي القلق والسخرية، حيث قال الإعلامي السعودي بدر الشريف، على حسابه الموثق: "تخيل الإنترنت ينقطع في العالم كله بسبب عطل في الكابلات البحرية وسيستغرق إصلاحه من 12 إلى 18 شهراً".

إذ غرد محمود رفعت، وهو معارض مصري بالخارج، على حسابه الموثق، متسائلاً: "هل نحن أمام عمل ما من كوريا الشمالية أو الصين أم مجرد عطل تقني؟ سنرى".

كما قال حساب موثق باسم "Vera Yammine": "هل هذا عطل أم تعطيل؟ الأسلحة تختلف والحرب واحدة (..) الحرب السيبرانية".

على هذا سار حساب موثق باسم "Faisal Bin Meshrf"، قائلاً: "أصابع الاتهام تشير إلى هاكر صيني"، دون أن يقدم دليلاً على ذلك.

من جهته، عاد الأكاديمي عبد الله الشايجي المتخصص في الشأن الأمريكي، مرجحاً أن "أمريكا ربما تتعرض لهجوم سيبراني".

كما أشار إلى أن تلك التطبيقات "فيسبوك، وواتساب، وإنستغرام، ويوتيوب، وتويتر"، هي قوة أمريكا الناعمة التي غزت العالم دون أن تطلق رصاصة".

وتلك التطبيقات جميعها تعج بمليارات المستخدمين من مختلف أنحاء العالم، ولم يتسنّ الحصول على تعليقات فورية من السلطات الأمريكية بشأن صحة تلك المخاوف.