  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مصر: لحظة اختطاف أستاذة جامعية ومحاولة اغتصابها في الشارع (فيديو)

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 02:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: لحظة اختطاف أستاذة جامعية ومحاولة اغتصابها في الشارع (فيديو)



وكالات/سما/

تعرضت أستاذة جامعية في مصر لمحاولة اختطاف، بعدما قرر شقيقها انتهاك عرضها عقب اختطافها، في الشارع بمحافظة الدقهلية.


وقالت الاستاذة الجامعية: "أخويا خطفني هو وصاحبة وحاولوا يغتصبوني"، حيث استدرجها بحجة عمل تنازل لها في الشهر العقاري لكي تحصل على ميراثها، إلا أنها فوجئت به يتوقف على الطريق، ودخل بالسيارة في أرض فضاء، وربط يديها.

وحرض شقيق الضحية صديقه للتعدي عليها، لكي يصورها في وضع مخل، ويهددها بما صوره، كما بدأ في نزع ملابسها عنها، حتى وصلت أصوات استغاثتها إلى المارة.

وصفت الضحية الواقعة بأن المتهمان قيدوا يديها، لتفاجئ بأن شقيقيها وصديقه يقيدوها بواسطة أفيز بلاستيك، وكمموها بلاصق طبي، ثم أخذوا الذهب الذي كانت ترتديه، ثم بدأ شقيقيها يهددها بأنه سيفضحها، وقالت: "شدني من هدومي حتى أتعرى، ويصورني مع صاحبه".

حاول شقيق الضحية وصديقه الهروب إلا أن المارة أبلغوا شرطة النجدة التي حضرت على الفور، وألقت القبض على أحد المتهمين، قبل أن تتمكن مباحث قسم شرطة أول المنصورة من القبض على المتهم الثاني.

#مصر #استاذة جامعية

الأكثر قراءة اليوم

عطل مفاجئ يصيب فيسبوك وانستغرام وواتساب

نقيب موظفي غزة يكشف موعد صرف راتب شهر سبتمبر

ستوكهولم: نهاية مأساوية لصاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد

متحدثة سابقة باسم ترامب تفضحه : هكذا تحرش بي..

تفاصيل جديدة عن قضية مقتل نزار بنات: اللجنة الأمنية وضعته على رأس قائمة المطلوبين

وزير الصحة الاسرائيلي يوضح بشأن اجتماعه مع ابو مازن.. ساعر والليكود يعتبراه صفعة و“بلا معنى”

الأردن.. الديوان الملكي يكشف حقيقة وجود ثروات سرية للملك عبدالله الثاني في الخارج

الأخبار الرئيسية

اسرى

صحيفة: حماس تحذر "إسرائيل" عبر مصر وهذا موقف الحركة من صفقة التبادل..

-----

عودة "فيسبوك" و"واتس آب" و"انستغرام" للعمل بعد ساعات من الانقطاع

العطل العالمي.. السر في ما فعله "فيسبوك" في الصباح

الرئيس

يديعوت: إلى اليسار و”أبو مازن”.. لا تحلموا بعودة “رابين2”

السنوار

هآرتس: تشكيلة “بعثة حماس” تشير إلى تقدم في موضوع الأسرى والمفقودين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية