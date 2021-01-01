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"فيسبوك": خدمات الموقع قد تستغرق بعض الوقت حتى تعمل بنسبة 100%

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 01:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"فيسبوك": خدمات الموقع قد تستغرق بعض الوقت حتى تعمل بنسبة 100%



وكالات/سما/

قال مسؤول التكنولوجيا في شركة "فيسبوك" إن خدمات الموقع التي يتم استرجاعها تدريجيا على الإنترنت قد تستغرق بعض الوقت حتى تعمل بنسبة 100%.

عادت منصتا "فيسبوك" و"إنستغرام" للعمل بشكل جزئي، وفق ما أكده مستخدمون من أنحاء مختلفة من العالم.

وكانت تطبيقات تابعة لشركة "فيسبوك" قد تعطلت لساعات، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة "إنستغرام" وتطبيق المراسلة "واتس آب"، لدى عشرات الألوف من المستخدمين.

وتراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد العطل، حيث انخفض سهم الشركة إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.

#فيسبوك #عودة فيسبوك #انستغرام #واتساب #مواقع التواصل الاجتماعي #عطل عالمي

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