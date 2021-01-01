الكشف عن السبب الذي أدى إلى انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب

وكالات/سما/

اعتبرت شركة "Group-IB" الروسية المختصة في مجال الأمن السيبراني أن العطل الذي طال خدمات "فيسبوك" قد يكون ناجما عن حذف سجلات لـDNS من جداول التوجيه العالمية.



وقالت الشركة، في بيان لوكالة "تاس" الروسية: "الأسباب الدقيقة للخلل غير معروفة بعد، لكن الأكثر ترجيحا أن تكون متعلقة بسحب تسجيلات نظام أسماء النطاقات (DNS) الخاصة بخوادم فيسبوك من جداول التوجيه العالمية".

وتابعت: "خدمة DNS مشابهة لدفتر عناوين في الإنترنت، حيث يتطابق عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) مع النطاقات. إذا شبهنا الأمر بالمدينة، فهناك منزل، ولكن تم محوه من الخريطة، والآن لا يمكن لأحد العثور عليه".

وتواجه منصات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، منذ مساء الاثنين، عطلا كبيرا أسفر عن تعليق عملها على نطاق عالمي ويستمر منذ عدة ساعات.

وأوضحت شركة "فيسبوك" في تغريدة على "تويتر": "نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".

ولاحقا أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن شركة "فيسبوك" قالت إنه من غير المحتمل أن يكون العطل الذي أصاب منصاتها بفعل هجمات إلكترونية.

وتراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي "إنستغرام" و"واتساب"، حيث انخفض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.

وأفادت مجلة "فوربس" بأن مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربرغ، خسر حوالي 7 مليارات دولار بسبب تراجع أسهم الشركة الأمريكية.

وتزامنا مع ذلك وردت بلاغات كثيرة عن مشاكل في الدخول إلى منصات "تويتر" و"تيك توك" و"تلغرام" وموقعي "غوغل" و"أمازون".