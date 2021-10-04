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تغريدة ساخرة من تويتر .. وانستغرام يرد

الإثنين 04 أكتوبر 2021 11:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
تغريدة ساخرة من تويتر .. وانستغرام يرد



وكالات/سما/

مع توقف موقع فيسبوك وتطبيقي إنستغرام وواتساب عن العمل، استغلت شركة تويتر الفرصة بتغريدة مضحكة جذبت الملايين.

وتوقف موقع فيسبوك عن العمل تماما، يوم الاثنين، ومثله التطبيقات التابعة له مثل إنستغرام واتساب، مما شل حركة وسائل التواصل الاجتماعي.


ونشر موقع تويتر على حسابه الرسمي تغريدة كتب فيها بشكل ساخر: “أهلا بالجميع.. حرفيا”، في إشارة إلى نزوح الملايين من المستخدمين إلى تويتر بسبب تعطل المواقع الأخرى.

وجاءت الردود على التغريدة مضحكة، من قبل كبرى الشركات والمؤسسات في العالم، من بينها إنستغرام “المتعطل” نفسه.

وعلق حساب مطاعم مكدونالدز على تويتر: “مرحبا ماذا بإمكاني أن أقدم لك؟”، ليرد حساب تويتر: “59.6 مليون قطعة دجاج ناغتس لأصدقائي”، في إشارة لعدد المتابعين لحساب تويتر.

بينما رد حساب إنستغرام على تويتر: “أهلا ويوم إثنين سعيد”، مع صورة تعبيرية لرأس مضطربة.

وعلق حساب موسوعة غينيس: “الرقم القياسي لأكبر عدد من الأشخاص على موقع تويتر في وقت واحد هو الآن”.

#تويتر #انستغرام #فيسبوك #عطل فني #تطبيقات #مواقع التواصل الاجتماعي

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