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إعلام أمريكي: موظفون في "فيسبوك" عاجزون عن دخول مكاتبهم

الإثنين 04 أكتوبر 2021 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام أمريكي: موظفون في "فيسبوك" عاجزون عن دخول مكاتبهم



وكالات/سما/

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن بعض موظفي "فيسبوك" عجزوا عن دخول مكاتبهم بسبب تعطل الأنظمة الأمنية الإلكترونية لفتح الأبواب.

وكتبت شيرا فرينكل، مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على"تويتر": "اتصلت بشخص يعمل في "فيسبوك"، تحدث عن موظفين عاجزين عن دخول المكاتب هذا الصباح لكي يبدأوا بتقييم أبعاد العطل لأن بطاقات دخولهم لم تعمل لفتح الأبواب".


وأفادت "نيويورك تايمز" نقلا عن موظفين في "فيسبوك" بأنهم لا يعتقدون أن العطل ناجم عن هجوم سيبراني، لأنه من غير المرجح أن يؤدي إلى تعطل "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" في آن واحد.


يذكر أن خدمة موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" وتطبيق "واتساب" لتبادل الرسائل انقطعت يوم الاثنين عند عشرات الآلاف من المستخدمين حول العالم بسبب عطل فني.

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