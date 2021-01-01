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نطاق "facebook.com" معروض للبيع!

الإثنين 04 أكتوبر 2021 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
نطاق "facebook.com" معروض للبيع!



وكالات/سما/

على خلفية عطل فني هائل أسفر عن تعليق عمل منصات التواصل الاجتماعي لشركة "فيسبوك" بدا نطاق "facebook.com" معروضا للبيع وسط ترجيحات عن تعرض الخدمات لهجوم إلكتروني كبير.

ونشر في موقع "whois.domaintools" مساء اليوم الاثنين إعلان ترويجي يقول إن نطاق "facebook.com" بات معروضا للبيع، الأمر الذي لقي اهتماما بالغا من قبل وسائل الإعلام والمستخدمين.

وأشار مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي إلى أن نطاقه اختفى عمليا وبدا محذوفا من جداول التوجيه العالمية، الأمر الذي يدفع للاعتقاد أن الشركة تعرضت لهجوم إلكتروني خطير قد يكون منفذا من داخلها.



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وتواجه منصات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، منذ مساء الاثنين، عطلا كبيرا أسفر عن تعليق عمها على نطاق عالمي ويستمر منذ عدة ساعات.

وأوضحت شركة "فيسبوك" في تغريدة على "تويتر": "نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".

وتراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي "إنستغرام" و"واتساب"، حيث انخفض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولارا، بعد خسارة 19.5 دولارا.

وتزامنا مع ذلك وردت بلاغات كثيرة عن مشاكل في الدخول إلى منصات "تويتر" و"تيك توك" و"تلغرام" وموقعي "غوغل" و"أمازون".

#فيسبوك #facebook #خلل فني #عطل فني #واتساب #انستغرام #مواقع التواصل

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