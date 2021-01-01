  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البيت الأبيض: منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها

الإثنين 04 أكتوبر 2021 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها



واشنطن/سما/

علق البيت الأبيض على عطل منصات التواصل الاجتماعي، قائلا إن "منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في إفادة صحفية يومية إن "مواقع التواصل بحاجة لإصلاحات وللسيطرة عليها بشكل أقوى من القوانين الداخلية".

هذا وتعطلت تطبيقات تابعة لشركة "فيسبوك"، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة "انستغرام" وتطبيق المراسلة "واتساب"، لدى عشرات الألوف من المستخدمين.

وتراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي "إنستغرام" و"واتساب"، حيث انخفض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.

كما تراجعت أسهم شركة "تويتر" بأكثر من 6%، وأسهم شركتي "غوغل" و"أمازون" بأكثر من 2% بعد تسجيل أعطال في منصاتها.

#البيت الابيض #فيسبوك #انستغرام #واتساب #مواقع التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: مبادرة مصرية لتثبيت التهدئة في غزة

عطل مفاجئ يصيب فيسبوك وانستغرام وواتساب

نقيب موظفي غزة يكشف موعد صرف راتب شهر سبتمبر

ستوكهولم: نهاية مأساوية لصاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد

متحدثة سابقة باسم ترامب تفضحه : هكذا تحرش بي..

تفاصيل جديدة عن قضية مقتل نزار بنات: اللجنة الأمنية وضعته على رأس قائمة المطلوبين

الأردن.. الديوان الملكي يكشف حقيقة وجود ثروات سرية للملك عبدالله الثاني في الخارج

الأخبار الرئيسية

الرئيس

يديعوت: إلى اليسار و”أبو مازن”.. لا تحلموا بعودة “رابين2”

السنوار

هآرتس: تشكيلة “بعثة حماس” تشير إلى تقدم في موضوع الأسرى والمفقودين

90

الرئيس لـ"هادي عمرو": مستعدون للذهاب إلى عملية سياسية فورا وفق هذا الأساس

عطل مفاجئ يصيب فيسبوك وانستغرام وواتساب

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية