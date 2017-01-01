"واتسآب" تطالب المستخدمين بـ"الصبر" وتعد بإعادة الأمور إلى طبيعتها

وكالات/سما/

طالبت شركة "واتسآب" المستخدمين بالصبر حتى حل المشكلة التي يواجهها التطبيق.

وقالت الشركة في تغريدة لها على "تويتر": ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع واتسآب في الوقت الحالي".



​وأضافت الشركة: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها وسنرسل تحديثًا هنا في أقرب وقت ممكن.. شكرا لصبرك!".

و​تعرض موقع "فيسبوك" وعدد من المواقع التابعة له لعطل فني، مساء اليوم الاثنين، دون الكشف عن السبب وراء هذا العطل حتى الآن.

​وشملت الأعطال منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"فيسبوك ماسنجر" و"واتسآب".

وذكر موقع "Down Detector" الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى "فيسبوك"، مؤكدا على أن "المشكلة شاملة وعالمية".

وأعلنت شركة واتساب في بيان في فبراير/شباط 2020، أن عدد مستخديمها بلغ 2 مليار، مرتفعاً من الـ1.5 مليار مستخدم الذي سجلته الشركة بحلول العام 2017.