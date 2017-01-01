  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"واتسآب" تطالب المستخدمين بـ"الصبر" وتعد بإعادة الأمور إلى طبيعتها

الإثنين 04 أكتوبر 2021 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واتسآب" تطالب المستخدمين بـ"الصبر" وتعد بإعادة الأمور إلى طبيعتها



وكالات/سما/

طالبت شركة "واتسآب" المستخدمين بالصبر حتى حل المشكلة التي يواجهها التطبيق.

وقالت الشركة في تغريدة لها على "تويتر": ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع واتسآب في الوقت الحالي".


​وأضافت الشركة: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها وسنرسل تحديثًا هنا في أقرب وقت ممكن.. شكرا لصبرك!".

و​تعرض موقع "فيسبوك" وعدد من المواقع التابعة له لعطل فني، مساء اليوم الاثنين، دون الكشف عن السبب وراء هذا العطل حتى الآن.
​وشملت الأعطال منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"فيسبوك ماسنجر" و"واتسآب".

وذكر موقع "Down Detector" الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى "فيسبوك"، مؤكدا على أن "المشكلة شاملة وعالمية".

وأعلنت شركة واتساب في بيان في فبراير/شباط 2020، أن عدد مستخديمها بلغ 2 مليار، مرتفعاً من الـ1.5 مليار مستخدم الذي سجلته الشركة بحلول العام 2017.

#واتساب #خلل فني #عطل فني

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: مبادرة مصرية لتثبيت التهدئة في غزة

عطل مفاجئ يصيب فيسبوك وانستغرام وواتساب

نقيب موظفي غزة يكشف موعد صرف راتب شهر سبتمبر

ستوكهولم: نهاية مأساوية لصاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد

متحدثة سابقة باسم ترامب تفضحه : هكذا تحرش بي..

تفاصيل جديدة عن قضية مقتل نزار بنات: اللجنة الأمنية وضعته على رأس قائمة المطلوبين

الأردن.. الديوان الملكي يكشف حقيقة وجود ثروات سرية للملك عبدالله الثاني في الخارج

الأخبار الرئيسية

الرئيس

يديعوت: إلى اليسار و”أبو مازن”.. لا تحلموا بعودة “رابين2”

السنوار

هآرتس: تشكيلة “بعثة حماس” تشير إلى تقدم في موضوع الأسرى والمفقودين

90

الرئيس لـ"هادي عمرو": مستعدون للذهاب إلى عملية سياسية فورا وفق هذا الأساس

عطل مفاجئ يصيب فيسبوك وانستغرام وواتساب

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية