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"فيسبوك" تكشف طبيعة الخلل الذي أدى لتوقف خوادمها

الإثنين 04 أكتوبر 2021 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فيسبوك" تكشف طبيعة الخلل الذي أدى لتوقف خوادمها



القدس المحتلة /سما/

كشفت شركة "فيسبوك" اليوم الإثنين، طبيعة الخلل الذي أصاب خوادمها وأدى لتعطل تطبيقاتها.

وقالت "فيسبوك" في بيان لها: "بعض المستخدمين يواجهون مشكلات اتصال في تطبيقاتنا ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت".

وذكرت تقارير إعلامية أن "اسهم فيسبوك خسرت 6% من قيمتها خلال أقل من ساعة بسبب توقف خدماتها.

وأصاب خلل فني تطبيق الصور "أنستغرام" وكذلك تطبيقي المراسلات الشهير "واتساب" و"فيسبوك" الذين تملكهما فيسبوك.

وتفاجأ مستخدمو تطبيقات واتساب وانستغرام وفيسبوك، من تعطلها بشكل مفاجئ، خصوصًا عند استخدام الصور والرسائل الصوتية، والمحادثات الكتابية.

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