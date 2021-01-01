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privacy affairs: تداول المعلومات الشخصية لأكثر من 1.5 مليار حساب "فيسبوك" على منتدى قرصنة

الإثنين 04 أكتوبر 2021 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
privacy affairs: تداول المعلومات الشخصية لأكثر من 1.5 مليار حساب "فيسبوك" على منتدى قرصنة



وكالات/سما/

أفاد موقع privacy affairs بأن المعلومات الشخصية لأكثر من 1.5 مليار حساب على "فيسبوك" تم تداولها وعرضها للبيع على منتدى شهير للقرصنة.

وأضاف الموقع أن هذه الواقعة "تشكل أكبر وأهم تفريغ لبيانات فيسبوك حتى الآن".

ووفقا لمعلومات المنتدى، فإن البيانات المتداولة تحتوي على أسماء شخصية وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف ومعرفات مستخدمين.

وأوضح الموقع أن تحديد المجرمين الإلكترونيين أرقام هواتف المستخدمين يمكنّهم من إرسال رسائل نصية قصيرة مزيفة إلى المستخدمين المتضررين، ما من شأنه أن يسهل عليهم عمليات احتيال وإجرام.

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