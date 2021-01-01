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صحيفة: تجميد مفاجئ للرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل ووقف الخدمات القنصلية

الإثنين 04 أكتوبر 2021 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: تجميد مفاجئ للرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل ووقف الخدمات القنصلية



الرباط /سما/

تعتري العلاقات بين المغرب وإسرائيل على ما يبدو برودة إلى مستوى تجميد الرحلات الجوية وعدم بدء الخدمات القنصلية التي تم الحديث عنها كثيرا، وذلك وفق المعطيات التي حصلت عليها “القدس العربي”، وتجهل أسباب هذه التطورات.

وكانت العلاقات بين الطرفين قد استؤنفت خلال كانون الأول ديسمبر الماضي في أعقاب اتفاقيات إبراهيم، بعدما كان المغرب قد جمد لسنوات طويلة مكتب الاتصال وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. ومن أبرز مظاهر التقارب الجديد كان هو بدء رحلات الطيران بين الطرفين بمعدل رحلة كل أسبوع من تل أبيب نحو مدينة مراكش لتمكين اليهود من أصل مغربي، من زيارة المغرب. وكان اليهود المغاربة يصلون إلى المغرب عبر دول ثالثة.

والمفاجأة أنه كان في بداية التطبيع يجري الحديث عن زيارة مئات الآلاف من الإسرائيليين للمغرب، ولاحقا يتم تجميد الرحلات الجوية نهائيا. وكانت الجريدة الرقمية المغربية 360 أول من أشار إلى تجميد الرحلات الجوية، وهي الجريدة والمعروفة بقرب مصادرها من صنع القرار في المغرب، حيث تساءلت عما سمته بـ”التعليق الغريب للرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل”.

في الوقت ذاته، حصلت “القدس العربي” من مصادر عليمة بالعلاقات المغربية-الإسرائيلية، على المعلومات نفسها تفيد بالتجميد. وبدأت الرحلات يوم 26 يوليو/تموز الماضي وتوقفت يوم 6 سبتمبر سبتمبر الماضي. وتفيد المصادر المذكورة لجريدة “القدس العربي” بحديث الجانب الإسرائيلي عن استئناف الرحلات الجوية خلال الشهر المقبل، لكن ليس هناك مؤشرات حقيقية في هذا الشأن. وبدورها، تؤكد الجريدة المغربية المذكورة استحالة الحجز عبر الإنترنت للرحلات من ونحو إسرائيل في اتجاه المغرب والعكس صحيح.

وارتباطا دائما بالبرودة في العلاقات، لا يحصل المغاربة على تأشيرة للدخول إلى إسرائيل من المكتب الدبلوماسي المعتمد في الرباط، إذ لم يبدأ بتقديم الخدمات القنصلية التي كانت مرتقبة بل وكان يجري الحديث عن قرب فتح السفارة. وعلى ضوء هذا التطور، أصبح لزاما على المغاربة الراغبين في زيارة إسرائيل الحصول على التأشيرة من السفارة الإسرائيلية في إسبانيا أو فرنسا أو تركيا، ويستعمل أغلبهم تركيا أو فرنسا. وكانت هذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على التأشيرة قبل التطبيع.
وفي المقابل، تبرز هذه المصادر تشدد مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب في منح التأشيرات للإسرائيليين بمن فيهم اليهود من أصل مغربي، وكذلك التريث في الحسم في ملفات الإسرائيليين الذين يرغبون في استعادة الجنسية المغربية.

ويعد تجميد الرحلات الجوية وعدم بدء الخدمات القنصلية، علما أن نشاطها كان مبرمجا الشهر الماضي، عنوانا على وجود نوع من البرودة التي تعتري هذه العلاقات في الوقت الراهن. وكان المراقبون ينتظرون إيقاعا سريعا في تكثيف العلاقات بين الطرفين سواء على مستوى السياح الإسرائيليين، أو الاستثمارات والتبادل التجاري ثم الزيارات الرسمية. وجرى الإعلان عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى إسرائيل، ولم تحصل. كما جرى الحديث عن قرب زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى المغرب ولم تحصل. وكان آخر لقاء دبلوماسي بين الطرفين هو الزيارة التي قام بها وزير خارجية إسرائيل إلى الرباط يائير لابيد منذ شهرين تقريبا.

ورغم هذه التطورات المفاجئة، لم تصدر توضيحات من الجانب المغربي ولا من الجانب الإسرائيلي لشرح هذه الإجراءات التي يفهم منها برودة تعتري العلاقات الثنائية.
وكانت العلاقات بين الطرفين سببا من أسباب التوتر في العلاقات بين الرباط والجزائر بعدما اعتبرت الأخيرة أنها موجهة ضدها لاسيما بعد تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي العنيفة من الرباط ضد الجزائر.

#المغرب #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل

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