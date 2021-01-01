نتنياهو يهاجم الحكومة الإسرائيلية ويدعو لإسقاطها: اختارت "احتواء الموتى"

القدس المحتلة /سما/

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، داعيًا الى اسقاطها فورًا بعد أن وصفها بأنها الحكومة الأخطر على أمن وأمان إسرائيل منذ قيامها.

وقال نتنياهو، أمام الكنيست، مخاطبًا بينيت "لقد وعدت أنه عندما ستصبح رئيسًا للوزراء، ستُحدِث تغييرًا جذريًا في التغلب على فيروس كورونا في غضون خمسة أسابيع، ولكن التغيير الجذري الذي حدث، كان تغييرًا خطيرًا وقاد الدولة نحو الأسوأ".



وأضاف أن "هذه الحكومة اختارت "احتواء الموتى" بدلًا من أن تخوض حرب شرسة على الموت وعلى وباء كورونا، ولكنها لم تقم بأي شيء من هذا القبيل لإنقاذ الأرواح، إنما تخلت عن الناس حتى الموت".



وأوضح "هذه الحكومة لم تفشل فقط بالسيطرة والتغلب على الكورونا، إنما فلشت أيضًا بكل ما يتعلق بالملف النووي الإيراني الذي يشكّل أكبر تهديد لوجودنا، رغم أن بينيت ولابيد تعهدا بالعمل على عدم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الخطير مع إيران".



وتابع نتنياهو هجومه لبينيت وشركائه في الائتلاف الحكومي كالقائمة العربيّة الموحدة وادعى أن رئيس القائمة منصور عباس منعه من الوصول إلى أم الفحم لحث المواطنين العرب على التطعيم وبينيت لم يستطع مناقشة الأمر خوفًا من انسحاب عباس وقائمته من الائتلاف الحكومي".



بدوره، قال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، إننا نريد لهذه الحكومة أن تصمد ولكن عليها أن تلتزم بالوعود المقطوعة للمواطنين العرب. ولكن رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، رأى أن الائتلاف سيسقط، لافتًا الى الخلافات الدائمة بين مركباته.