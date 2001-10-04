8 أسرى يدخلون أعواماً جديدة.. أحكام وتمديدات وإفراجات

رام الله /سما/

دخل ثمانية أسرى، اليوم الأحد، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال.

وهؤلاء الأسرى هم؛ الأسير بهاء يوسف الشبراوي (41 عاماً)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/10/2001، وهو محكوم بالسّجن 35 عاماً.

الأسير علي عبد الهادي إسماعيل سعدة (33 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الحادي عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/10/2011، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير إياد محمد عطية أبو الجديان (46 عامًا)، من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، دخل عامه الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/10/2010، وهو محكوم بالسجن 18 عامًا.

الأسير إياد باجس محمد البو (48 عامًا)، من سكان محافظة الخليل ، دخل عامه الحادي عشر على التوالي وذلك مند اعتقاله بتاريخ 4/10/2011، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.

الأسير محمد خليل محمد البو (50 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الحادي عشر على التوالي منذ اعتقاله بتاريخ 4/10/2011، وهو محكوم بالسجن 20 عاماً.

الأسير وائل سليمان محمد العرجا (37 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الحادي عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/10/2011 ، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير محمد زياد محمد أبو الرب (26 عامًا)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه الخامس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/10/2017، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير يوسف خالد مصطفى كميل (27 عامًا)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه الخامس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/10/2017، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

من جهة أخرى، حكمت محاكم الاحتلال العسكرية، اليوم الأحد، على الأسير الناشط زياد عمر طه من كفر كنا بالداخل، بالسجن لمدة 28 شهرا على خلفية هبة الكرامة في مايو الماضي، والأسير عبدالرحمن شحادة من سكان مخيم قلنديا بالسجن الفعلي لمدة 16 شهراً، وغرامة مالية قدرها 3000 شيكل، والأسير حسين ابراهيم أبو عياش من بيت أمر بالخليل، بالسجن الفعلي لمدة 15 شهراً، وغرامة مالية 3 آلاف شيكل وهو معتقل منذ 8 شهور.

وقررت المحكمة في القدس، الإفراج عن 5 شبان من بلدة العيسوية شرقي القدس، بشرط الحبس المنزلي لعدة أيام ودفع كفالة مالية قيمتها 3000 شيقل وامضاء طرف ثالث على 10000 شيقل، وهم ادم شفيق عبيد، وعلي سفيان عبيد، و محمد بسام عليان، ومحمد بكر مصطفى واياس حسين عبيد .

على صعيد آخر، مددت المحاكم اعتقال الأسرى محمد ناجي أبو جمعة، ومحمد علي أبو غنام، ومحمد أبو غنام (سمور) من سكان بلدة الطور بالقدس حتى يوم الأحد القادم، علماً أن الاحتلال اعتقلهم منذ قرابة العام، و الأسير آدم سامي أبو الهوى من بلدة الطور بالقدس الى تاريخ 26/10/2021 ، والأسير الفتى أحمد أشرف أبو سبيتان من الطور حتى تاريخ 26/10/2021 وهو معتقل منذ 8 أشهر، و الأسير عبد المجيد حسن من رام الله لتاريخ 3/11/2021.

وأفرج الاحتلال عن الأسير مازن النتشة من الخليل بعد اعتقال إداري استمر 6 أشهر، و الأسير أحمد أمين أبو سبيتان من حي الطور بالقدس بعد قضاء محكوميته البالغة 6 أشهر .