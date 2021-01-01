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الأسير محمد العارضة يدخل إضرابا مفتوحا عن الطعام ردا على الإجراءات العقابية بحقه

الإثنين 04 أكتوبر 2021 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير محمد العارضة يدخل إضرابا مفتوحا عن الطعام ردا على الإجراءات العقابية بحقه



رام الله /سما/

 أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، بأن الأسير محمد العارضة شرع اليوم الإثنين بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ظروف عزله القاسية، والعقوبات التي فرضت عليه من قبل إدارة سجن عسقلان منذ نقله إليه قبل 6 أيام.

ولفت عجوة، في بيان صحفي، أن إدارة سجن عسقلان أجرت محاكمة داخلية للأسير العارضة يوم الجمعة الماضي، وفرضت عليه مزيدا من العقوبات، رغم أنه يُعتقل في ظروف عزل قاسية في زنزانة قذرة وعديمة التهوية ومراقبه بالكاميرات.

وكشف عجوة أن إدارة السجن فرضت على الأسير العارضة عدة عقوبات تمثلت بـ14 يوما في زنازين العزل الانفرادي دون أي مقتنيات شخصية حتى البطانية ووسادة النوم، ومنعه من زيارات الأهل، و"الكانتينا"، لمدة شهرين، وسحب الكهربائيات إضافة لفرض غرامات مالية.

وقال الأسير العارضة للمحامي خلال زيارته اليوم، إنه يحتجز في ظروف صعبة بزنزانة متسخة وضيقة ورائحتها كريهة، ولا يوجد معه سوى ما يرتديه من ملابس، كما أنه لم يستحم منذ عدة أيام بسبب وجود كاميرا في حمام الزنزانة، مؤكدا أنه سيواصل إضرابه عن الطعام حتى تحسين ظروفه الاعتقالية الصعبة والقاسية.

#الأسير محمد العارضة #نفق الحرية #اسرى جلبوع #الهروب من سجن جلبوع #الاسرى الفلسطينيين #اضراب عن الطعام #السجون الاسرائيلية

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