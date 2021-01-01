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رئيس الوزراء الجزائري يعلق على تصريحات ماكرون المثيرة للجدل

الإثنين 04 أكتوبر 2021 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الجزائري يعلق على تصريحات ماكرون المثيرة للجدل



الجزائر /سما/

قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين، إن التصريحات الموجهة ضد بلاده "غير مقبولة ومردودة على صاحبها"، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد خلال زيارته مدينة وهران لتفقد مشاريع هناك أن "الجزائر لن ترضى مطلقا بهكذا تصريحات"، مضيفا أن "الجزائر أكبر من كل التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها وبجذورها".

وتابع قائلا: "الجزائر شعب وأمة واقفة وضاربة في التاريخ.. اسألوا إمدغاسن وماسينيسا والأمير عبد القادر عن تاريخ هذه الأرض"، في إشارة منه إلى شخصيات تاريخية جزائرية على مر العصور.

يذكر أن ماكرون في تصريحاته الأخيرة شكك في وجود أمة جزائرية قبل الحكم الاستعماري الفرنسي، كما قال إن "النظام السياسي العسكري الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر على أساس كراهية فرنسا".

وردت الجزائر على تصريحات الرئيس الفرنسي باستدعاء سفيرها في باريس وغلق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية.

#الجزائر #أيمن بن عبد الرحمن #الحكومة الجزائرية #الرئيس الفرنسي #ايمانويل ماكرون #فرنسا

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