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عطل مفاجئ يصيب فيسبوك وانستغرام وواتساب

الإثنين 04 أكتوبر 2021 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
عطل مفاجئ يصيب فيسبوك وانستغرام وواتساب



سما

تعرض موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي وكذلك عدد من المواقع التابعة له لعطل فني.

وذكر موقع "Down Detector" الذي يرصد انقاطات المواقع الإلكترونية أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى "فيسبوك".

وأفادت صحيفة "ذا إنكوايرر" أنها تلقت تقارير من مستخدمين تفيد أن "فيسبوك" ومواقع "إنستغرام" و"فيسبوك ماسنجر" و"واتسآب" تعرضت لأعطال.

#فيسبوك #واتساب #انستغرام #خلل تقني #عطل فني

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