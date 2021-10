عطل مفاجئ يصيب فيسبوك وانستغرام وواتساب

تعرض موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي وكذلك عدد من المواقع التابعة له لعطل فني.

وذكر موقع "Down Detector" الذي يرصد انقاطات المواقع الإلكترونية أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى "فيسبوك".

وأفادت صحيفة "ذا إنكوايرر" أنها تلقت تقارير من مستخدمين تفيد أن "فيسبوك" ومواقع "إنستغرام" و"فيسبوك ماسنجر" و"واتسآب" تعرضت لأعطال.

JUST IN: We are receiving reports that Facebook, Messenger, Instagram and WhatsApp are down for some users.



