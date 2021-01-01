التنمية الاجتماعية في جنين توقع 33 اتفاقية لصالح مشاريع زراعية

جنين /سما/

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ،اليوم، 33 اتفاقية لصالح مشاريع زراعية ما بين تطوير مشاريع قائمة وانشاء مشاريع جديده حيث تنوعت المشاريع ما بين تأهيل بيت بلاستيكي وثروة حيوانية وزراعة مكشوفه وتربية نحل.

وذلك استمرارا لسياسة وزارة التنمية الاجتماعية في النهوض بواقع المستفيدين نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وتم توقيع الاتفاقيات، بحضور وزارة الزراعة ويمثلها المهندس جواد مناصرة ومؤسسة أريج يمثلها المهندس أنس السايح ومدير المديرية رائد نزال وباحثات التمكين في المديرية رجوى عابد ورنين فضالي.