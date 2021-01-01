المحافظ كميل يفتتح معصرة زيتون حديثة في دير استيا

سلفيت /سما/

افتتح محافظ سلفيت اللواء د.عبد الله كميل، الاثنين، معصرة "بلاد النور الحديثة" للزيتون في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.

جاء ذلك بحضور سعيد زيدان رئيس بلدية ديراستيا، و م. ماجد الخراز مدير عام مديرية زراعة سلفيت وزياد عنبتاوي مدير شركة الارض للمنتوجات الزراعية، وعدد من مدراء وممثلي الاجهزة الامنية ورؤساء الهيئات المحلية في المحافظة، وحشد من المزارعين والاهالي.

المحافظ كميل في كلمته اكد على توجهات القيادة الفلسطينية وعلى راسها الرئيس محمود عباس "ابو مازن" و دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية والجهود المبذولة لتنفيذ العديد من المشاريع الزراعية خلال الفترة القادمة، لتعزيز صمود المزارعين في المحافظة. مشيرا الى أهمية هذا المشروع الزراعي الريادي والحديث، وما له من اثار ايجابية ستعود على المزارعين وجودة الانتاج المحلي من زيت الزيتون، داعيا المستثمرين ورجال الاعمال للتوجه لاقامة هكذا مشاريع للنهوض بالقطاع الزراعي واسناد المزارعين في المنطقة وخاصة في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني.

وفي كلمته رحب مروان حمد صاحب المعصرة، بالمحافظ كميل لرعايته افتتاح المعصرة، متحدثا عن أهمية وضرورة وجودها على ارض بلدة ديراستيا كونها تشتهر بالزراعة وكثرة انتاج الزيت، وصولا الى زيت زيتون ذو جودة عالية قابل للتصدير والمنافسة في مختلف الاسواق.

هذا وتطرق زياد عنبتاوي مدير شركة الارض للمنتوجات الزراعية للحديث عن اهمية محافظة سلفيت وخصوصيتها حيث تعرف بانها محافظة الزيتون، بالرغم من الممارسات التي تتعرض لها من قبل الاحتلال.