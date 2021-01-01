مستوطنون إسرائيليون يطالبون بتنفيذ حكم الإعدام بحق الاسير منتصر شلبي

القدس المحتلة /سما/

طالب مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسير الفلسطيني منتصر شلبي، الذي تتهمه إسرائيل بتنفيذ عملية على مفترق "زعترة" والتي أدت حسب زعمهم إلى مقتل مستوطن وإصابة آخر قبل أشهر.



ووفقًا لموقع "حزيت ميديا" الإسرائيلي، فقد طالب المستوطنون من محكمة "عوفر" الإسرائيلية، خلال جلسة المحاكمة بإعدامه.



وتتهم السلطات الإسرائيلية الأسير منتصر شلبي من بلدة "ترمسعيا" بتنفيذ "عملية زعترة" مطلع مايو/أيار الماضي عند حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس والتي أدت لمقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة اثنين بجراح مختلفة بينما أصيب شلبي برصاص أحد الجنود واعتقل بعد مطاردته لعدة أيام.