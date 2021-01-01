  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون إسرائيليون يطالبون بتنفيذ حكم الإعدام بحق الاسير منتصر شلبي

الإثنين 04 أكتوبر 2021 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون إسرائيليون يطالبون بتنفيذ حكم الإعدام بحق الاسير منتصر شلبي



القدس المحتلة /سما/

طالب مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسير الفلسطيني منتصر شلبي، الذي تتهمه إسرائيل بتنفيذ عملية على مفترق "زعترة" والتي أدت حسب زعمهم إلى مقتل مستوطن وإصابة آخر قبل أشهر.
 
ووفقًا لموقع "حزيت ميديا" الإسرائيلي، فقد طالب المستوطنون من محكمة "عوفر" الإسرائيلية، خلال جلسة المحاكمة بإعدامه.
 
وتتهم السلطات الإسرائيلية الأسير منتصر شلبي من بلدة "ترمسعيا" بتنفيذ "عملية زعترة" مطلع مايو/أيار الماضي عند حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس والتي أدت لمقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة اثنين بجراح مختلفة بينما أصيب شلبي برصاص أحد الجنود واعتقل بعد مطاردته لعدة أيام. 

#اسرائيل #الاسير منتصر شلبي #المحكمة العليا الاسرائيلية #منفذ عملية زعترة #عملية حاجز زعترة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: مبادرة مصرية لتثبيت التهدئة في غزة

مشاهد تُعرض لأول مرة لأسرى "نفق جلبوع" في الناعورة

نقيب موظفي غزة يكشف موعد صرف راتب شهر سبتمبر

ستوكهولم: نهاية مأساوية لصاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد

متحدثة سابقة باسم ترامب تفضحه : هكذا تحرش بي..

شاهد: هدف مارادوني لمحمد صلاح في مرمى مانشستر سيتي

إسرائيليون في الرملة: نخشى وقوع معركة وحدوث كارثة

الأخبار الرئيسية

هورويتز

وزير الصحة الاسرائيلي يوضح بشأن اجتماعه مع ابو مازن.. ساعر والليكود يعتبراه صفعة و“بلا معنى”

الأردن.. الديوان الملكي يكشف حقيقة وجود ثروات سرية للملك عبدالله الثاني في الخارج

مرصد حقوقي يحذر: سكان غزة يتسممون ببطء و97% من المياه غير صالحة للشرب

لجنة الانتخابات توضح حول مشاركة القدس والمخيمات والأسرى في الانتخابات المحلية

12 وفاة و1559 إصابة جديدة بكورونا و1488 حالة تعافٍ في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية