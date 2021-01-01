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غزة: فتح باب التنافس لإشغال مواقع إشرافية بالدوائر الحكومية

الإثنين 04 أكتوبر 2021 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: فتح باب التنافس لإشغال مواقع إشرافية بالدوائر الحكومية



غزة /سما/

أعلن يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام، عن فتح باب التنافس لإشغال المواقع الإشرافية لدى الدوائر الحكومية بعد توقف دام لأكثر من سبع سنوات.

وقال الكيالي في تصريحات صحفية: " بناءً على قرار  لجنة متابعة العمل الحكومي، يعلن ديوان الموظفين العام عن فتح باب التنافس للوظائف الإشرافية بدءاً من مدير دائرة مروراً برؤساء الأقسام و انتهاءً برؤساء الشعب، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة".

وتابع: " بدأ ديوان الموظفين العام تنفيذ هذه المسابقات في الثالث من أكتوبر الجاري، بالإعلان عن التنافس في (327) دائرة حكومية على مستوى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية عبر موقعه الرسمي " ،

ووصف الكيالي  هذا القرار بالخطوة الإيجابية التي تساهم في إحداث حالة من التنافس المحمود بين الموظفين، التي تقود نحو رفع حالة الرضا الوظيفي،  وبث دماء جديدة في الحكومة الفلسطينية عامة".

وختم الكيالي حديثه بالإعراب عن أمنياته التوفيق لكافة الموظفين والموظفات من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في طريق المنافسة على الوظائف الإشرافية المعلنة، مؤكداً أن معايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص ستكون الأساس في كافة المسابقات المعلنة.

#غزة #ديوان الموظفين العام #موظفي غزة #يوسف الكيالي #الدوائر الحكومية #لجنة متابعة العمل الحكومي

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