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ميخائيلي عن لقاء أبو مازن بوزراء اسرائيليين: القضية الفلسطينية تحتاج إلى حل جذري

الإثنين 04 أكتوبر 2021 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميخائيلي عن لقاء أبو مازن بوزراء اسرائيليين: القضية الفلسطينية تحتاج إلى حل جذري



القدس المحتلة /سما/

قالت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي، ميراف ميخائيلي، اليوم الاثنين، إن القضية الفلسطينية تحتاج إلى حل جذري.
 
وأضافت ميخائيلي، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "أنا لم أترك القضية الفلسطينية للحظة، وهذه القضية بحاجة ماسة لحل". 
 
وأوضحت: نحن نفعل ما نستطيع فعله. اهنئ زملائي من ميرتس الذين التقوا أبو مازن".
 
وأمس، التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع الوزيرين الإسرائيليين نيتسان هوروفيتس وعيساوي فريج من حزب "ميرتس" اليساري في رام الله، في ثاني اجتماع رفيع المستوى في الأشهر الأخيرة.

#حزب العمل الإسرائيلي #القضية الفلسطينية #ميراف ميخائيلي #ابو مازن #السلطة الفلسطينية

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