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غانتس: قسم من العنف بالمجتمع العربي يصل إلى "الجريمة القومية"

الإثنين 04 أكتوبر 2021 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: قسم من العنف بالمجتمع العربي يصل إلى "الجريمة القومية"



القدس المحتلة /سما/

تحدث وزير الأمن الاسرائيلي ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، عن ظاهرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.

وقال غانتس خلال اجتماع فيصل حزبه مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست اليوم، الإثنين إنه "بودي أن أشدد على أن الحكومة الإسرائيلية كلها ستتجند كم أجل المساعدة في المكافحة القومية للجريمة في المجتمع العربي".

وزعم، أن "قسما منها يصل إلى الجريمة القومية مثلما رأينا في ’حارس الأسوار’ (العدوان الأخير على غزة). ونحن في حالة طوارئ فيها الحق بالحياة والحاجة إلى إنقاذ أشخاص من الموت تقدس الوسائل التي رقما لم نكن سنستخدمها في فترات عادية".

#بيني غانتس #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #الجريمة والعنف #المجتمع العربي

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