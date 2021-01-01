هنية يُعزّي عُمان في ضحايا إعصار "شاهين"

غزة /سما/

قدّم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الإثنين، تعازيه لسلطنة عُمان، في ضحايا الإعصار المداري "شاهين"، الذي يضرب بعض سواحل البلاد منذ مساء السبت.

جاء ذلك في رسالة تعزية، مُقدّمة إلى سلطان عُمان، هيثم بن طارق. وأعرب هنية، خلال الرسالة، عن "تضامن حركته والشعب الفلسطيني مع سلطنة عُمان".

وعبّر عن "تعازيه للسلطان، ولأهالي الضحايا والمصابين"، داعيا لهم بـ"الرحمة، وللمصابين بالشفاء".

وخلال يومي الأحد والإثنين، لقى 12 شخصا على الأقل مصرعهم في سلطنة عُمان، جراء الإعصار المداري "شاهين" الذي يضرب سواحلها منذ مساء السبت.