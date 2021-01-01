كان يتجهز للزفاف.. الاحتلال يجبر شابا على هدم منزله بيديه

القدس المحتلة /سما/

أجبرت بلدية الاحتلال، الاثنين، الشاب محمد الخطيب، على هدم منزله في قرية صور باهر بيده، بحجة البناء دون ترخيص.

وكان الشاب الخطيب يجهز منزله للعيش فيه بعد زفافه، لكنه اليوم ينشغل بهدمه بيده، بعد امهاله عدة أيام لتنفيذ قرار الهدم وإلا ستقوم بلدية الاحتلال بذلك، وعليه دفع "غرامات وأجرة الهدم للبلدية".

وأوضح الخطيب أن المنزل قائم منذ عامين، واصدرت البلدية أمر توقيف بناء، ثم عادت وسمحت له بالعمل بالمنزل، وبقي على هذا الحال بين "تجميد ومنع البناء"، حتى أصدرت البلدية قرار الهدم النهائي ، لافتا انه دفع 70 ألف شيكل السنوات الماضية لتجميد الهدم.