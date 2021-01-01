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مكتب بينت: مخطط إيراني يستهدف رجال أعمال إسرائيليين بقبرص

الإثنين 04 أكتوبر 2021 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب بينت: مخطط إيراني يستهدف رجال أعمال إسرائيليين بقبرص



القدس المحتلة /سما/

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم (الاثنين)، إن الهجوم في قبرص لم يكن يستهدف رجل الأعمال الإسرائيلي تيدي ساغي فحسب، بل كان حادثة إيرانية.

وأضاف مكتب بينت في بيان له وفق موقع "والا": "أنه خلافا لبعض المأنباء التي صدرت الليلة الماضية بشأن الحادث في قبرص، نود أن نوضح نيابة عن قوات الأمن أن هذا حادث مخطط من إيران ضد رجال أعمال إسرائيليين يعيشون في قبرص".

وكشف النقاب اليوم الإثنين عن إحباط محاولة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي كبير في جزيرة قبرص بواسطة شخص من أذربيجان يحمل جواز سفر روسي كان يحمل مسدس كاتم صوت اعتقل واعترف بنيته تنفيذ اغتيال، فيما ادعت مصادر إسرائيلية أن إيران تدير المخطط.

#الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت #ايران #اغتيال #قبرص #تيدي ساغي #رجل الأعمال الإسرائيلي

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