ليبرمان: لن أكون في الحكومة إذا انضمت الأحزاب الأرثوذكسية لها

القدس المحتلة /سما/

رفض وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم الإثنين، دخول الأحزاب الأثوذكسية المتطرفة في الحكومة الحالية.



وقال ليبرمان في رسالة لوزيرة الداخلية إيليت شاكيد التي طالبت بانضمامهم للحكومة: "سمعت بعض أعضاء الائتلاف يطالبون بإضافة أحزاب شاس ويهدوت هتوراة إلى الائتلاف، وإذا دخلوا فيه فلن نكون هناك".



ورد مصدر في حزب "شاس" للقناة السابعة على تصريحات ليبرمان بالقول: "على وزير المالية دراسة حساب 16 مقعدا لنا، وهو أكثر بكثير من 7 مقاعد حصل عليها، ولا أحد ينوي الانضمام إلى حكومة التراخي هذه".



وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد من حزب (يمينا) دعت في أواخر شهر سبتمبر الماضي الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة إلى الانضمام للحكومة.