أنجيلا ميركل تزور إسرائيل في 10 أكتوبر الجاري

القدس المحتلة /سما/

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، أمس الأحد، أن المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل ستقوم بزيارة إلى إسرائيل في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في زيارة وداع، ومن المتوقع أن تحضر اجتماعًا لمجلس الوزراء في القدس.



وبحسب قناة "i24 news" الإسرائيلية، ستلتقي ميركل بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ووزير الخارجية يائير لابيد، ومن المقرر بعد ذلك أن تزور المستشارة نصب ياد فاشيم التذكاري للمحرقة، برفقة بينت.



كما ستحصل المستشارة الألمانية على الدكتوراه الفخرية من معهد "التخنيون" وتشارك في حلقة نقاش بمعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب.



وأشارت القناة إلى أن جولة ميركل تأتي بعد فترة وجيزة من الانتخابات العامة الألمانية، التي فاز بها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي من المتوقع أن يعين زعيمه أولاف شولتز مستشارًا جديدًا لألمانيا.



وكانت المستشارة المنتهية ولايتها تخطط في الأصل للقيام بزيارة وداعية لإسرائيل في نهاية شهر أغسطس/ آب المنصرم، قبل تأجيلها بسبب أزمة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.



وزارت ميركل -التي تتولى منصبها منذ عام 2005- إسرائيل عدة مرات خلال سنواتها الطويلة في السلطة، وكانت تصف دائمًا أمن إسرائيل بأنه "أحد المصالح الوطنية الرئيسية لبلدها"، وقالت أمام الكنيست في عام 2008: "الهولوكوست تملؤنا بالعار. أنا أنحني للناجين"، وفق تعبيرها.