لجنة الانتخابات توضح حول مشاركة القدس والمخيمات والأسرى في الانتخابات المحلية

رام الله /سما/

أوضحت لجنة الانتخابات المركزية أن المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021 ستجرى في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها محافظة القدس، والتي ستشهد انتخابات في 27 هيئة محلية في المرحلة الأولى منها، والمقررة يوم 11 كانون الأول المقبل.

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن هذه الهيئات هي: (ابو دِيس، الجُدَيْرَة، الجِيْب، الخان الأحمر، الزْعَيِّمْ، السَواحِرَة الشَرْقِيَّة، الشَيْخ سَعْد، القُبَيْبَة، النَبِي صَمُوئيل، بِدُّو، بِيت إجْزَا، بِيت إكْسَا، بِيت حَنِينَا البَلَد، بِيت دُقُّو، بِيت سُورِيك، بِيت عَنَان، بِير نَبَالا، جَبَعْ، حِزْما، خَرائِب أمُّ اللَحْمْ، رَافَات، عرب الجَهَالين (سلامات)، عَناتَا، قَطَنَّة، قَلَنْدِيَا، كَفْر عَقَب، مِخْمَاس).

كما ستجرى انتخابات هيئتين محليتين في المرحلة الثانية المقررة بتاريخ 26 آذار المقبل هما (الرَام وضَاحِيَة البَريد، والعِيْزَرِيَّة).

وفيما يتعلق بمدينة القدس المحتلة، قالت اللجنة إنها غير مشمولة بالانتخابات المحلية، وهو ما جرى في الانتخابات البلدية السابقة 2004-2005 و2012 و2017، كونها تخضع مباشرة لسلطة بلدية الاحتلال أو ما تسمى بلدية "القدس الموحدة"، ونظرا لعدم وجود مجلس بلدي داخل المدينة تابع للسلطة الوطنية الفلسطينية يقدم خدمات للمواطنين.

وأعربت اللجنة عن أملها بأن تتمكن بأقرب وقت ممكن من العمل في مدينة القدس كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

كما أشارت اللجنة إلى أنها تتيح للمواطنين المقدسيين المقيمين في الضفة الغربية إجراءات خاصة تيسّر تسجيلهم في سجل الناخبين، بما يمكنهم من المشاركة في الانتخابات ترشحا وانتخابا في الهيئات التي يقيمون فيها، تتضمن تمكينهم من التسجيل ورقيا في مكاتب لجنة الانتخابات المركزية في محافظات الضفة الغربية، مع إرفاق ما يثبت مكان إقامتهم في الهيئة المحلية التي يرغبون التسجيل فيها بموجب فاتورة كهرباء أو ماء، أو عقد ملكية سكني يعود لطالب التسجيل أو قريبه من الدرجة الأولى.

وتطرق البيان إلى المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، موضحا أن عدم مشاركة مخيمات اللاجئين في الانتخابات المحلية بالضفة الغربية هو قرار ذاتي اتخذه ممثلو اللاجئين في السنوات السابقة لأسباب سياسية تتعلق بحق العودة، ولهذا فإن المخيمات غير مشمولة، وطبقا لقرار مجلس الوزراء، في قائمة الهيئات المحلية التي ستجري فيها الانتخابات بالمرحلتين الأولى والثانية.

وبينت أن عدم مشاركة المخيمات يعود إلى عدم وجود مجالس هيئات محلية تقدم خدمات للمواطنين داخلها، حيث تشرف وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين على المخيمات منذ إنشائها، مع العلم أن المخيمات تشارك في الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) بشكل كامل.

وحول مشاركة الأسرى في الانتخابات المحلية، أشارت اللجنة إلى أن إجراءاتها تتيح لكافة المواطنين إدراج أسمائهم في سجل الناخبين ومنهم الأسرى، عبر التسجيل الالكتروني، أو من خلال التسجيل الورقي بالإنابة من خلال الأقارب حتى الدرجة الثانية أو من خلال وكالة خاصة من محامي الأسير أو وكالة الصليب الأحمر الخاصة بالتسجيل، كما يمكن للأسير الترشح للانتخابات المحلية، من خلال وكيله القانوني أو وكالة الصليب الأحمر الخاصة بالترشح، إلا أن موضوع تصويت الأسرى داخل سجون الاحتلال غير ممكن، كونه يقع خارج صلاحية اللجنة ويتطلب التنسيق وموافقة السلطات الإسرائيلية، كما أنها لا تستطيع ضمان نزاهة العملية الانتخابية داخل السجون الاحتلالية دون إشراف مباشر منها.