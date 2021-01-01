فان دايك يختار الأفضل بين رونالدو وميسي

وكالات / سما /

اختار فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الأفضل بين كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، في ظل سيطرتهما المطلقة على الجوائز الفردية خلال الـ15 عاماً الماضية.

ويخوض ميسي تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية للمرة الأولى خارج برشلونة، وقرر الانتقال إلى باريس سان جيرمان الذي لم يبصم على بداية جيدة معه حتى الآن، بينما عاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد بعد 12 عاماً من الرحيل عن ملعب أولد ترافورد.

وأشاد المدافع الهولندي بالأرقام القياسية التي حققها ميسي ورونالدو خلال مسيرتهما الاحترافية، لكنه أكد تفضيله النجم الأرجنتيني على غريمه التقليدي الدون.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميرور البريطانية عندما تم سؤاله عن الأفضل بين ميسي ورونالدو “أريد أن أقول ميسي، إنه لا يزال أفضل لاعب كرة قدم في العالم”.

وتابع “لقد حقق هو وكريستيانو أرقام خيالية في العقدين الماضيين، ما فعلاه أمر لا يصدق، لكن في هذه الحالة سأختار ميسي. لقد أمضينا ليلة صعبة ضده في برشلونة (ذهاب نصف نهائي 2019)”.