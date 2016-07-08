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الإعدام شنقاً لمدان بقتل المواطن وسيم الديري

الإثنين 04 أكتوبر 2021 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعدام شنقاً لمدان بقتل المواطن وسيم الديري



غزة/ سما /

قضت محكمة بداية غزة (الدائرة الأولى) اليوم حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت، على مواطن أدين بتهمة القتل قصدًا خلافًا لمواد القانون الفلسطيني.


وأدانت المحكمة المدان (أ/د) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور المواطن " وسيم أحمد الديري"، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة وذلك عن تهمة القتل قصدًا، وإيقاع أذى بليغ والاعتداء وحمل أسلحة نارية وأدوات مؤذية بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وجاء حكم الإعدام بعد عدة جلسات وقرار المحكمة بإلزام النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم وبعد إتاحة الفرص المتهم تقديم بينات النفي  والدفاع.


وتعد القضية من قضايا القتل التي يسعي القضاء بجدية واهتمام لإنهائها، وعدم إبقائها في سجلات المحاكم، ضمن سياسة القضاء بعدم إطالة أمد التقاضي تحقيقا للسلم الأهلي والمجتمعي، وتحقيق الردع العام ومجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.


يذكر أن المدان قتل قصداً المغدور وسيم أحمد الديري بتاريخ (08/07/2016) وذلك بأن أطلق النار عليه بشكل مباشر من سلاح ناري من نوع كلاشنكوف وإصابته بالإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

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