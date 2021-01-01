"أونروا" تعلن توزيع مبالغ مالية للاجئي فلسطين "الأكثر حاجة"

غزة/ سما /

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، أنه ابتداءً من اليوم الاثنين سنقوم بتوزيع مبلغ 40 دولاراً للاجئي فلسطين الأكثر حاجة، كمساعدة نقدية ولمرة واحدة فقط، وذلك للتخفيف من الآثار الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة.

وأضافت في بيان صحفي: "سيستفيد 180,000 لاجئ، أي حوالي 39,000 أسرة لاجئة من هذه المساعدات النقدية، حيث ستتواصل "أونروا" مع هذه الأُسر لاستلام المساعدة النقدية الخاصة بهم".

وقالت "أونروا": إنه تم اختيار الأُسر وفقًا للمعايير التالية: الأُسر المستفيدة من مساعدات "أونروا" الغذائية، وحسب عدد أفراد الأسرة، والأُسر التي تُعيلها امرأة أو يُعيلها قاصر، أو كبير في العمر، ووجود أفراد يعانون من إعاقات أو أمراض، بالإضافة إلى عدم استلام الأسرة مساعدة نقدية من قبل، وعدم وجود أي فرد بالأسرة يعمل بوظيفة رسمية ثابتة.