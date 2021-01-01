4 أماكن تزيد خطر تعرضك لمتغير "دلتا"

وكالات / سما /

مع بداية فصل الخريف، تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، وترتفع الأعداد بشكل كبير بسبب متغير" دلتا" شديد العدوى والانتشار، والحصول على اللقاح هي الطريقة الآمنة لضمان صحتك وصحة الآخرين، والإبقاء على إتباع الإجراءات الصحية مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين والالتزام بالتباعد الاجتماعى سيقلل من انتشار العدوى، ومن الحكمة تجنب بعض الأنشطة الترفيهية خلال هذه الفترة، وفى السطور القادمة سنوضح لك 4 أماكن يجب تجنبها فهى مليئة بالفيروسات، بحسب ما ذكره موقع " eatthis".

1 – السينما والمسارح

تعد المسارح و صالات السينمات المزدحمة مصدر قلق لانتشار عدوى متغير " دلتا" كورونا، و قال كينيث بيري طبيب الطوارئ وخبير الفيروسات الأمريكي، إن الأماكن المغلقة والمزدحمة تعد الأكثر انتشارا لعدوى متغير " دلتا" ، مشيرا إلى أن نحو 89 % من مجموعة علماء الأوبئة بأمريكا الذين شملهم استطلاع STAT News، في أغسطس الماضي شددوا على عدم الذهاب للسينما في الوقت الحالي .

2 - حفلات الموسيقى والأحداث الرياضية

حضور الحفلات أو مبارايات كرة القدم التى يتكدس فيه الأشخاص ويصرخون أو يهتفون هو أمر محفوف بالمخاطر لانتشار فيروس تنفسي معدي مثل متغير دلتا، وشدد مراكز السيطرة على الأمراض CDC : " أنه يجب على المتفرجين في الأحداث الرياضية أن يأخذوا في الاعتبار تزايد عدد حالات كورونا ، فكلما زاد انتقال الفيروس في المجتمع ، زاد خطر انتقال العدوى في الأحداث الرياضية."

3- المطاعم والكافيهات

الأماكن المغلقة غالبًا ما تكون سيئة التهوية ، معظم المطاعم والكافيهات المغلقة مصدرًا رئيسيًا لانتقال العدوى أثناء الوباء ، ولا تزال محفوفة بالمخاطر ، خاصة إذا كانت الطاولات قريبة من بعضها، ومن الأفضل تناول الطعام في المطاعم ذات المسافات الجيدة.

4- حفلات الزفاف

أكد خبير الفيروسات، أن حضور حفلات الزفاف أمر محفوف بالمخاطر بشكل خاص حيث غالبًا ما تأتي مجموعة كبيرة من الأشخاص المدعوين من مناطق مختلفة من البلاد أو في بعض الأحيان من دول العالم قد يكون أحدهم حامل للفيروس، ويوصى خبير الفيروسات بيرى، بعدم حضور حفلات زفاف خاصة المقامة في أماكن مغلقة في الوقت الحالي .

5 - كيف تبقى آمنًا من متغير دلتا لكورونا

اتبع الأساسيات وساعد في إنهاء هذا الوباء، بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه، احصل على التطعيم في أسرع وقت ممكن ، وارتدي قناع للوجه، وحافظ على التباعد الاجتماعى، وتجنب الحشود الكبيرة، و مارس جيدًا نظافة اليدين، ولحماية حياتك وحياة الآخرين ، لا تجلس في أماكن مغلقة مزدحمة فمن المرجح أن تصاب فيها بفيروس كورونا.