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15269 مولودًا جديدًا في غزة خلال الربع الثالث لعام 2021

الإثنين 04 أكتوبر 2021 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
15269 مولودًا جديدًا في غزة خلال الربع الثالث لعام 2021



غزة/ سما /

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال الربع الثالث من العام الجاري 15269 مولوداً جديداً بالإضافة إلى 1438 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ 7879 مولوداً بنسبة تًقدر بـ 51.7%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.3 % بواقع 7390 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت خلال الربع الثالث 5538 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 2974 مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال 2731 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 2099 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 1927 مولوداً جديداً.

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 1438حالة وفاة خلال الربع الثالث من 2021، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 783 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ54.4 %، مقابل 655حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 45.6%..

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