مصادر إسرائيلية تكشف : الاتحاد الأوروبي سيقدم دعمًا لتطوير معبر كرم أبو سالم

القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم دعمًا بمبلغ ستة ملايين يورو لتطوير معبر كرم أبو سالم التجاري لتلبية احتياجات الاستيراد والتصدير من وإلى قطاع غزة.

وسيؤدي المشروع الجديد إلى توسيع ممر الشاحنات وتجديد البنية التحتية، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وبحسب ذات المصادر، فإن بروكسل تتوقع أن يُجهز المعبر بأنظمة مسح إلكترونية متطورة، من أجل حفظ تفريغ محتويات الشاحنات بما يتوافق مع شروط الجانب الإسرائيلي، وذلك بعد إزالة نظام سابق تبرعت به هولندا، بسبب تشكيك الجيش الإسرائيلي في قدرته على الكشف.