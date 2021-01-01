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"كورونا" عالميا: 4 ملايين و816 ألف وفاة 235 مليونا و738 ألف إصابة

الإثنين 04 أكتوبر 2021 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كورونا" عالميا: 4 ملايين و816 ألف وفاة 235 مليونا و738 ألف إصابة



وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الإثنين أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 816 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 235 مليونا ونحو 738 ألف اصابة، تعافى منهم 212 مليونا وما يقارب من 619 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 304 آلاف و518 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4,674 ألف حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (890 وفاة)، والمكسيك (614 وفاة)، وأميركا (259 وفاة)، والبرازيل (237 وفاة)، وإيران (229 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، بريطانيا (30,439 إصابة)، وتركيا (27,351 إصابة)، واميركا (26,933 إصابة)، وروسيا (25,769 إصابة)، والهند (21,684 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (719,933 وفاة)، والبرازيل (597,986 وفاة)، والهند (449,029 وفاة)، والمكسيك (278,801 وفاة)، وروسيا (209,918 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (44,518,437 إصابة)، والهند (33,834,702 إصابة)، والبرازيل (21,468,121 إصابة)، وبريطانيا (7,900,680 إصابة)، وروسيا (7,586,536 إصابة).

#فيروس كورونا

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