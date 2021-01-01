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اتهام شاب من أم الفحم بمحاولة قتل والدته

الإثنين 04 أكتوبر 2021 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتهام شاب من أم الفحم بمحاولة قتل والدته



القدس المحتلة / سما /

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، صباح اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد شاب من سكان مدينة أم الفحم نسبت إليه "محاولة قتل والدته".

ووفقا للشرطة فإنها فتحت ملفا للتحقيق، يوم 11 أيلول/ سبتمبر 2021، إثر تلقيها بلاغا حول تعرض حياة الأم للخطر في أم الفحم. وادعت أنه "مع وصول أفراد الشرطة إلى المكان رصدوا مواطنة (53 عاما)، وهي مصابة بحالة متوسطة (وفقا لمصادر طبية)، إذ جرى نقلها لتلقي العلاج الطبي في مستشفى 'هعيمك' في مدينة العفولة".

وأضافت أنه "خلال التحقيق الأولي لأفراد الشرطة الذين وصلوا إلى المكان تبين أن المشتبه بالاعتداء هو ابن الضحية البالغ 26 عاما، والذي لاذ بالفرار حتى أُلقي القبض عليه بعد عدة ساعات، وأحيل إلى التحقيق في مكتب الوحدة لمكافحة الجريمة في مديرية منشّه".

هذا، ومددت المحكمة توقيف المشتبه به من حين إلى آخر، بناء على طلب الشرطة التي قامت بإجراءات تحقيق عدة وجمعت الأدلة والبينات ضد الشاب، إلى أن قدمت النيابة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد الابن نسبت إليه "محاولة القتل"، وغيرها، وفقا للشرطة.

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