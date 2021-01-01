ناتشو يعترف : ريال مدريد مرَّ بأسبوع سيئ

وكالات / سما /

صرح ناتشو مدافع ريال مدريد الإسباني بأن المرينجي قد مر بأسبوع سيئ للغاية بعد خسارته أمام منافسه شيريف المولدوفي ببطولة دوري أبطال أوروبا، وأيضاً أمام إسبانيول بمسابقة الدوري الإسباني.

وتعرض ريال مدريد لخسارة جديدة ولكن هذه المرة أمام إسبانيول بمسابقة الدوري الإسباني، ليتعرض بذلك للهزيمة الثانية على التوالي في أقل من أسبوع.

وظهر ريال مدريد بصورة باهتة في مباراة إسبانيول، واستحق الفريق الكتالوني الفوز في هذا اللقاء.

وتحدث ناتشو لـ “موفيستار” قائلاً “المباراة كانت صعبة بالنسبة لنا، ولم نكن مرتاحين، خاصةً في الشق الدفاعي، لذلك علينا العمل من أجل تحسين أدائنا الدفاعي في اللقاءات المقبلة”.

وأضاف “لقد مررنا بأسبوع سيئ للغاية، والآن علينا التفكير والعمل خلال فترة التوقف الدولي، نحن ما زلنا في بداية الموسم، ولدينا فريق رائع، لذلك علينا أن نساهم في التطور والتحسن لأقصى حد ممكن”.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر حتى الآن جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة متساوياً في النقاط مع أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد.