خبر سار لبرشلونة بخصوص أغويرو

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إسبانية, عن قرب ظهور الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مع برشلونة في المباريات الرسمية.

ولم يلعب أغويرو أي مباراة رسمية مع برشلونة منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي، حيث أصيب بداية أغسطس الماضي بتمزق في أوتار العضلة الداخلية للساق اليمنى، وقيل وقتها إنه سيغيب عشرة أسابيع.

ولكن صحيفة "آس" الإسبانية, ذكرت أن اللاعب الأرجنتيني سيكون جاهزا للظهور مع النادي "الكتالوني" في اللقاء القادم ضد فالنسيا يوم 17 أكتوبر الجاري، وهي أول مباراة للفريق عقب انتهاء التوقف الدولي.

ويعاني برشلونة هذه الأيام من سوء النتائج, إذ خسر أمام أتلتيكو مدريد (0-2) في "الليغا" مؤخرا، كما يتذيل مجموعته في دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة في أول جولتين بنفس النتيجة (0-3) من بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي.

وغاب عن هجوم برشلونة الفترة الماضية مع أغويرو, كل من عثمان ديمبلي الذي لا يزال يحتاج تأهيلا بعدما أجرى جراحة في الفخذ، والدنماركي مارتن برايثوايت الذي لن يعود قبل فبراير بسبب إصابة في ربلة الساق.

كما أكدت "آس", أن احتمالية جاهزية بيدري قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 24 أكتوبر الجاري, كبيرة للغاية.

وتوقعت أن يشارك أنسو فاتي في مباراة فالنسيا المقبلة أساسيا، بعدما عاد مؤخرا للفريق عقب غياب طويل وشارك احتياطيا في آخر 3 مواجهات لـ"البرشا".

يشار إلى أن برشلونة يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة جمعها من 7 مباريات.