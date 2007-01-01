  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ستوكهولم: نهاية مأساوية لصاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد

الإثنين 04 أكتوبر 2021 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ستوكهولم: نهاية مأساوية لصاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد



وكالات-

توفي رسام الكاريكاتير السويدي، لارس فيلكس، صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، الأحد، إثر حادث سير، وفق وسائل إعلام محلية. وقال موقع "Aftenposten" إن فيلكس وشرطيين اثنين كانا يحرسانه لقوا مصرعهم حين اصطدمت سيارتهم بشاحنة على طريق E4 بمدينة ماركارد السويدية.

وأثار فليكس (75 عامًا) غضب العالم الإسلامي في عام 2007 بعد رسوم مسيئة للنبي، ومن حينها ويرافقه ضباط شرطة لحمايته بعد تعرضه لأكثر من محاولة قتل فاشلة. وآنذاك، عرض تنظيم القاعدة مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يتمكن من قتله.

وفي عام 2015، حضر نقاشًا حول حرية التعبير واستهدف بهجوم مسلح في العاصمة كوبنهاجن. ودفعت رسوم لارس فيلكس رئيس الوزراء السويدي آنذاك، فريدريك راينفيلدت، للقاء سفراء من 22 دولة إسلامية في محاولة لنزع فتيل الموقف

 

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول اسرائيلي بارز يتحدث عن صفقة تبادل الاسرى: هذه إحدى البدائل التي تريد مصر تقديمها لحمـاس

من هم المُقاومون السبعة الذين يقّضون مضاجع إسرائيل؟؟

مشاهد تُعرض لأول مرة لأسرى "نفق جلبوع" في الناعورة

متحدثة سابقة باسم ترامب تفضحه : هكذا تحرش بي..

شاهد: هدف مارادوني لمحمد صلاح في مرمى مانشستر سيتي

يديعوت: اسرائيل تتخوف من تشكيل المقاومة الفلسطينية بنية عسكرية لها في الضفة الغربية

إسرائيليون في الرملة: نخشى وقوع معركة وحدوث كارثة

الأخبار الرئيسية

الجلسة القادمة بجنين.. اشتية: سنعقد جلسات في جميع المحافظات بما فيها القدس

شاكيد ترفض دعوة الرئيس عباس للقاء بالمقاطعة: لن ألتقي منكر المحرقة ومن يدفع لقتلة اليهود

الصحة: 10 وفيات و1220 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

بينهم قيادي في حماس.. حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة المحتلة

سسس

صحيفة: مبادرة مصرية لتثبيت التهدئة في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية