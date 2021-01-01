بلدية خان يونس تشرع بتأهيل شارع سوق الحبوب بمركز المدينة

خانيونس / سما /

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بتنفيذ مشروع تأهيل شارع سوق الحبوب "المرحلة الأولى" والواقع في مركز البلدة القديمة في الجزئية الواقعة من مفترق شارع المنجرة رقم (1057) إلى تقاطعه مع شارع رقم (27) المؤدي إلى المقبرة القديمة وذلك بمساحة (650) مترً مربعًا.

وذكر مسئول مشاريع صيانة الطرق بالبلدية م. عبد الله خلف، أن المشروع هو نتاج عمل مشترك مع مجموعة من دوائر البلدية تشمل دائرة الأشغال العامة ودائرة المشاريع ودائرة المياه والصرف الصحي وشعبة الآليات الثقيلة.

وبين أن المشروع يشمل إزالة طبقة الأسفلت القديم وطبقات والباطون المهترئة وعتبات المحلات التجارية بالكامل وتنفيذ أعمال حفر لتركيب وصلات الصرف الصحي وخطوط المياه وشبكات تصريف مياه الأمطار، وردم الحفر الامتصاصية القديمة والمهجورة، ومن ثم تسوية مناسيب الشارع وصولاً إلى الميول الفنية المطلوبة.

وأوضح م. خلف أنه سيتم توفير (30) كوب رمل ناعم من خلال آليات البلدية لفرده في الشارع قيد التأهيل، ومن ثم توريد (500) مترًا مربعًا من بلاط الانترلوك سمك (8) سم وكافة الاحتياجات من الخرسانة المسلحة من أجل إتمام الأعمال الموكلة بالسرعة الممكنة سيما وأن الطريق المذكورة تعتبر منطقة تجارية حيوية لكافة أبناء محافظة خان يونس.