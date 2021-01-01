الصحة الإسرائيلية: 44 وفاة بكورونا في 24 ساعة و2653 إصابة

القدس المحتلة / سما /

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، بارتفاع حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا بـ44 وفاة منذ أمس، وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 7827 منذ بداية الجائحة.

وأضافت المعطيات أنه شُخصت إصابة 2653 شخصا بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 94,787 فحصا لكورونا، ونسبة الفحوصات الموجبة 2.83%. ويبلغ عدد مرضى كورونا حاليا 38,088 مريضا,

ويرقد في المستشفيات 844 مريضا بكورونا، بينهم 564 مريضا في حالة خطيرة، و204 مرضى منهم يخضعون لتنفس اصطناعي. كذلك وصفت حالة 247 مريضا بين الذين في وضع خطير بأنها حرجة.

وتلقى الجرعة من اللقاح المضاد لكورونا حتى اليوم 3,542,423، وتلقى الجرعة الثانية 5,654,522، فيما تلقى الجرعة الأولى 6,139,968 شخصا.

ورفضت الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس، توصيات وزارة الصحة بتخفيف القيود المفروضة على بعض القطاعات للحد من انتشار كورونا، واستثنائها من العمل بموجب تعليمات "الشارة الخضراء"، في ظل تراجع الحالة الوبائية في البلاد.

وأوصت وزارة الصحة خلال المدوالات التي عقدتها اللجنة الوزارية لشؤون جائحة كورونا (كابينيت كورونا)، تخفيف قيود كورونا، بدءا من الأسبوع المقبل، والانتقال للعمل بموجب تعليمات "الشارة الأرجوانية".

وقالت مصادر كطلعة على مداولات اللجنة الوزارية إن "قرار عدم تخفيف القيود في هذه المرحلة يهدف إلى تشجيع استمرار موجة التطعيمات من خلال الضغط على من لم يتم تطعيمهم أو لم يتلقوا جرعة ثالثة بعد".

من جهة أخرى، قرر "كابينيت كورونا" استثناء المكتبات والمتاحف فقط من العمل بموجب تعليمات "الشارة الخضراء".

ووفقا لقرارات "كابينيت كورونا"، بدءًا من يوم غد الثلاثاء، ستكون جميع القطاعات التي تعمل بموجب تعليمات "الشارة الخضراء"، ملزمة بإجراء مسح رمز QR (باركود) ضوئيًا لمقدمي شهادة التطعيم الجديدة، فيما ستبدأ إنفاذ هذه تعليمات شهادة التعطيم الجديدة في الأماكن التي تسري فيها تعليمات "الشارة الخضراء"، بدءا من يوم الخميس المقبل.