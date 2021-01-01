برنامج غزة للصحة النفسية يوزع أدوات رياضية للأندية وزي رياضي للأطفال

غزة / سما /

قام برنامج غزة للصحة النفسية وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بإدخال السرور لقلوب الأطفال المستفيدين من مشروع رياضة من أجل الابتسامة "المرحلة الثانية- استكمال" من خلال توزيع حقيبة الزي الرياضي لعدد 500 طفل (275 أولاد و225 بنات)، حيث اشتملت هذه الحقيبة الرياضية على طقم رياضي وحقيبة.

وقد عبر مسؤولو الأندية الرياضية والمدربون الرياضيون عن شكرهم البالغ للبرنامج على اهتمامه المتواصل وتمكين الرياضة والأطفال من خلال أنشطة المشروع المختلفة، والتي تضمنت توريد أدوات رياضية مثل كرات القدم والطائرة والمعدات الرياضية المتنوعة في كل من الأندية الأربعة المستفيدة من المشروع وهي نادي الهلال الرياضي بغزة ونادي شباب بيت حانون الأهلي ونادي مركز خدمات المغازي ونادي الهلال الأحمر الفلسطيني – خانيونس.

كما عبّر الأطفال وذويهم عن سعادتهم الغامرة لاستلام الزي الرياضي، مؤكدين تقديرهم للبرنامج الذي يسعى لرفع مستوى الرفاهية لدىهم، خاصة من خلال تنفيذ هذا النوع من المشاريع المهمة التي لها أثر كبير على تحسين الصحة النفسية للأطفال، حيث استفاد الأطفال خلال المشروع من جلسات الدعم النفسي الاجتماعي المبني على الرياضة، كما حضر الأهالي عدداً من اللقاءات التثقيفية والتوعوية التي تهدف إلى رفع الوعي والتعرف على آليات التعامل مع الأطفال، وكذلك مساعدتهم في حل مشاكلهم النفسية وتجاوزها.