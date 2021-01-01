الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، مواطنين من بلدتي يطا ودير سامت بمحافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مهند محمود أبو ملش من بلدة يطا جنوب الخليل، والشاب وليد يوسف الحروب من بلدة دير سامت جنوبا، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات ركابها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.