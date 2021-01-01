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مفاجأة صادمة.. بيع شقة فاتن حمامة بالمزاد العلني

الإثنين 04 أكتوبر 2021 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة صادمة.. بيع شقة فاتن حمامة بالمزاد العلني



وكالات

 فوجئ محبو الفنانة القديرة فاتن حمامة بإعلان في إحدى الصحف المصرية عن بيع شقتها بعمارة “ليبون” في الزمالك بمزاد علني يوم 27 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري،

وكتبت الجريدة في إعلانها: “تعلن عن بيع بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة عمارة ليبون لوحدة السابق ملكيتها للفنانة فاتن حمامة الواجهة على النيل وحديقة الأسماك شارع الجبلاية-الزمالك بمساحة 485 متر مربع تقريبا كاملة التشطيب مسجلة بالشهر العقاري تسهيلات في السداد جلسة الأربعاء 27 أكتوبر 2021 الساعة 1 ظهرا بمقر الشركة في الدقي الجيزة”.

وقوبل الخبر باستهجان من قبل جمهور الفنانة الكبيرة وفي الأوساط الفنية، حيث طلب عدد كبير من محبي الفنانة الراحلة بتحويل الشقة إلى متحف.
وشقة فاتن حمامة تقع في الطابق الثاني عشر، وهي عبارة عن فيلا صغيرة مكونة من طابقين، وكانت تخصص غرفة لابنتها نادية ذو الفقار ابنتها من الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، وغرفة ثانية لابنها طارق من الفنان عمر الشريف.

وتعتبر عمارة “ليبون” التي تباع بها شقة فاتن حمامة، عمارة النجوم، ولنجوم مصر في الأربعينيات والخمسينيات وحتى الستينيات الكثير من الذكريات بها، ففاتن حمامة ليست الفنانة الوحيدة التي قضت عمرها بعمارة “ليبون” في الزمالك، حيث سكنت في نفس العمارة لبنى عبدالعزيز في الطابق الثامن، وليلى فوزي وزوجها الإذاعي جلال معوض في الطابق الثالث، وسامية جمال أيضا في الدور الثالث لتفادي أعطال الأسانسير التي كانت تقع بها فاتن حمامة دائماً.

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