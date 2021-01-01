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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الإثنين 04 أكتوبر 2021 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته،  وتلقوا شروحا عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا شعائر تلمودية قبالة مصلى باب الرحمة، وقبة الصخرة، قبل أن يغادروا ساحات الحرم من باب السلسلة.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي 48 للأقصى، واحتجزت بعض الهويات عند بواباته الخارجية.

وشهد المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية، تصاعدا غير مسبوق في أعداد المستوطنين المقتحمين، وانتهاكات بالجملة لحرمة المسجد، وسط تضييقات مشددة على الفلسطينيين ومنعهم من الصلاة في الساحات أثناء مرور المستوطنين المقتحمين.

#المسجد الاقصى #مستوطنون

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