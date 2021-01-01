عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحا عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا شعائر تلمودية قبالة مصلى باب الرحمة، وقبة الصخرة، قبل أن يغادروا ساحات الحرم من باب السلسلة.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي 48 للأقصى، واحتجزت بعض الهويات عند بواباته الخارجية.

وشهد المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية، تصاعدا غير مسبوق في أعداد المستوطنين المقتحمين، وانتهاكات بالجملة لحرمة المسجد، وسط تضييقات مشددة على الفلسطينيين ومنعهم من الصلاة في الساحات أثناء مرور المستوطنين المقتحمين.