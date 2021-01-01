رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس" الصادرة اليوم الإثنين، على صدر صفحاتها الأولى، تأكيد الرئيس محمود عباس على أهمية إنهاء الاحتلال وتحذيره من سياسة تصعيد الإجراءات ضد الأسرى في سجون الاحتلال.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

الرئيس يؤكد أهمية إنهاء الاحتلال ويحذر من سياسة تصعيد الإجراءات ضد الأسرى

الرئيس يهاتف والدي الشهيدين إسراء خزيمية وعلاء زيود معزيا

الحركة الأسيرة تبدأ بخطوات تصعيدية

مجلس الوزراء يقرر عقد اجتماعاته في مختلف محافظات الوطن

اتحاد المحامين العرب يطالب بتدويل قضية الأسرى

توقيع المرحلة الأولى من مخصصات الصناديق العربية والإسلامية للعام 2019

الاحتلال يعتدي على مواطنين من سلوان ويجبر مواطنا على هدم منزله في بيت حنينا

12 وفاة و872 إصابة بـ"كورونا"

ممثلو القطاعين الحكومي والخاص يرحبون بإصدار الرئيس قرارا بقانون الشركات

بدء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية 2021

الأمن الوقائي يحرر طفلا مخطوفا في القدس

أول اتصال هاتفي بين الرئيس السوري والعاهل الأردني منذ 10 أعوام

إعصار "شاهين" يودي بحياة تسعة أشخاص في عُمان وإيران

"الأيام":

مستوطنون يقطعون أشجارا وينكلون بمزارعين وجيش الاحتلال يشن حملـة اعتقـالات واسـعـة

"حـمـاس" تـنـفـي إنـجـاز اتـفـاق صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال

تأجيل محاكمة أسرى "الهروب العظيم" وكشف تفاصيل جديدة عن تنفيذ العملية

الأسرى يبدؤون تنفيذ برنامج نضالي تدريجي يستمر حتى نهاية الأسبوع

مجلس الوزراء يقرر عقد اجتماعاته الأسبوعية في مختلف محافظات الوطن

"كورونا": 12 وفاة ورصد 872 إصابة

"هآرتس": ازدياد هجمات المستوطنين ضـد الفـلسطينـييـن فـي الـضفـة

رام الله: توقيع المرحلة الأولى من مخصصات الـصنـاديـق العـربيـة والإسـلاميـة للعـام 2019

"وثائـق بانـدورا": رؤسـاء دول وحكومات قاموا بإخفاء أصول في ملاذات ضريبية

السعودية: أجرينا مباحثات مـع إيـران الـشـهـر الـفـائـت

إسرائيل: الحكومة ترفض توصيات "الصحـة" بتخفيـف قيـود "كـورونـا"

إعصار "شاهين" يضرب سلطنة عمان وإيران ومقتل 9 أشخاص

"القدس":

ازدياد كبير على عدد الجرائم الإرهابية للمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة

إجبار مقدسي على هدم منزله والاعتداء على مواطنين

محاجنة: تأجيل محاكمة أسرى "النفق" حتى 24 الجاري

الرئيس يؤكد على أهمية إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان ويحذر من التصعيد ضد الأسرى

الحركة الأسيرة تقرر البدء بخطوات تصعيدية.. ووقفة إسناد في غزة

12 وفاة و872 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقطاع

حماس تعقد اجتماعا لمكتبها السياسي الجديد في القاهرة

مسؤولون فلسطينيون: القنصلية الأميركية بالقدس سيعاد فتحها في غضون أسابيع

ملحم: الحكومة تقرر عقد اجتماعاتها بمختلف المحافظات

توقيع المرحلة الأولى من مخصصات الصناديق العربية والإسلامية للعام 2019

تصاعد التوتر في الحكومة الإسرائيلية ومحاولات الليكود لشقها بافتتاح دورة الكنيست

"يوتيوب" يحظر فيديو ترويجيا داخل اسرائيل فقط